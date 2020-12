Justiça libera atrasados do INSS com valores acima dos R$ 60 mil, veja quem recebe

Os segurados do INSS que entraram com ação solicitando os atrasados, temos uma boa notícia, o Conselho da Justiça Federal recentemente liberou o pagamento de Requisições de Pequeno Valor (RPV) autuadas em outubro. O montante de R$ 1,3 bilhão será destinado aos segurados para o pagamento dos atrasados.

Valores a receber

O valor ao qual o INSS precisa pagar em atrasados ao segurados é de até 60 salários mínimos, o que corresponde a R$ 62,7 mil levando em consideração o piso de 2020.

Na somatória com RPVs, mais de 148.226 beneficiários em mais de 120 mil processos serão contemplados com os pagamentos. Deste número mais de 77 mil segurados do INSS vão garantir direito ao saldo, sendo R$ 1 bilhão destinados ao pagamento de atrasados do INSS.

Atrasados do INSS

Os segurados que tiveram suas ações concluídas no mês de outubro com uma ordem de pagamento expedida pelo juiz responsável pela ação serão os próximos contemplados.

Ainda o Tribunal Regional Federal da 3ª região (TRF3), que compreende tanto os estado do Mato Grosso do Sul quanto São Paulo, vão receber R$ 202 milhões destinados ao pagamento de atrasados.

Ainda segundo divulgado as áreas técnicas do TRF3 já estão focados para agilizar os pagamentos realizando a atualização de sistemas, processamento de recursos além da comunicação aos Juízos bem como aberturas de contas.

Atenção! O processo de abertura de contas é executado no banco do Brasil ou ainda na Caixa Econômica Federal, no nome do próprio segurado ou então de seu advogado.

Fonte: Jornal Contábil