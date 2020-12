Temporal causa destruição e mortes no Alto Vale do Itajaí, na madrugada desta quinta-feira (17)

PRESIDENTE GETÚLIO: Tromba de água arrasou com a cidade do Alto Vale, nesta madrugada. Já foram registradas vítimas fatais.

Chuvas fortes provocam estragos e deixam ao menos dez vítimas em Presidente Getúlio, no Alto Vale do Itajaí.

Chuvas fortes que atingiram Santa Catarina na madrugada desta quinta-feira, 17, provocaram estragos e deixaram desalojados em municípios do Vale do Itajaí e da Grande Florianópolis. Foram confirmadas dez vítimas fatais em Presidente Getúlio, no Alto Vale do Itajaí, em função de uma forte enxurrada provocada por 125 milímetros de chuva em um espaço de apenas seis horas. A Defesa Civil Municipal relatou 10 mortos e cerca de 20 desaparecidos. Equipes da Defesa Civil Estadual, Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) atuam desde a madrugada no resgate e levantamento de perdas. Um boletim consolidado será divulgado às 10h.

Com os grandes índices pluviométricos o sistema de operação das barragens entrou em funcionamento na madrugada desta quinta-feira. As unidades de Taió e Ituporanga começaram a ser operadas com o fechamento de todas as comportas.

Após reunião com o chefe da Defesa Civil de Santa Catarina, Aldo Baptista Neto, por volta das 7h30, o governador Carlos Moisés determinou que a Equipe de Força-Tarefa 15 de Rio do Sul apoie os trabalhos dos Bombeiros Voluntários na região. Ele também determinou o deslocamento do helicóptero Arcanjo 03 do CBMSC para atuar nos resgates.

“O momento é de solidariedade com todas as vítimas. Estamos trabalhando desde as primeiras horas e nossas equipes já estão no local para levar auxílio para aqueles que foram atingidos em Santa Catarina. A situação ainda é de cautela com novos temporais, por isso é importante que a população se mantenha atenta aos alertas da Defesa Civil”, afirmou Carlos Moisés. Por telefone, ele também entrou em contato com os prefeitos de Rio do Sul, José Thomé, e Ibirama, Adriano Poffo, prestando solidariedade e colocando o Estado à disposição. Não foi possível entrar em contato telefônico com o prefeito de Presidente Getúlio porque a cidade está sem energia elétrica e telefonia.

Em Aurora o rompimento de uma lago atingiu algumas casas provocando danos matérias e alagamentos pontuais. Até o momento 15 famílias estão desabrigadas em virtude de cheia causada por um afluente do Itajaí Açu.

Os levantamentos continuam sendo realizados nos municípios atingidos.

Alertas

A Defesa Civil de Santa Catarina emitiu alertas com cerca de 24 horas de antecedência e reforça a importância do cadastro para o recebimento de alertas SMS. Para isso basta enviar uma mensagem de texto SMS para o número 40199 contendo no corpo do texto apenas o Código de Endereçamento Postal (CEP) do local que deseja ser monitorado.

Nas últimas 11h, os socorristas receberam mais de 100 chamados. Imóveis inundados e carros arrastados são as principais ocorrências.

Bombeiros de Ibirama, Ascurra e Indaial estão reforçando o atendimento aos moradores de Presidente Getúlio, onde a situação é considerada caótica, por Lima.









Fotos: Fotos de Nilton Agostini

Com informações Assessoria de Imprensa Secretaria de Estado da Defesa Civil – DC