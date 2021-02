Ambev vai dar R$ 255 para ambulantes que não poderão vender cerveja no Carnaval

Ambev criou um site para dar auxílio a cerca de 20 mil ambulantes no país. Dona de muitas das marcas de cerveja mais vendidas no Carnaval, como Brahma e Skol, a Ambev vai dar um auxílio de até R$ 255 para os ambulantes que vão ficar sem trabalho no evento deste ano por causa da suspensão das festas de rua na pandemia.

Aproximadamente 20 mil trabalhadores serão contemplados em todos os estados, segundo a empresa, que criou um site chamado Ajude um Ambulante para distribuir os recursos por partes.

Os trabalhadores receberão R$ 150 após fazerem um cadastro comprovando que foram ambulantes oficiais no Carnaval de anos anteriores. Os outros R$ 100 serão doados pela Ambev em até 20 parcelas de R$ 5, cada vez que um cliente do aplicativo de entrega de bebidas Zé Delivery fizer uma compra de cerveja da fabricante com um cupom do programa a ser distribuído pelos próprios ambulantes. A medida estimula o ecommerce.

Os vendedores ainda ganharão mais R$ 5 se fizerem um curso sobre consumo responsável de álcool no site.

Diante da suspensão das festas de Carnaval deste ano, a Ambev também decidiu doar 5.000 caixas térmicas que seriam usadas pelos ambulantes para os postos de saúde transportarem vacinas da Covid.