Vacinação em SC: Estado recebe mais 85 mil doses e pode começar imunização contra Covid-19 em idosos acima de 90 anos

Santa Catarina recebeu neste domingo, 7, mais 85 mil doses da vacina contra a Covid-19. O lote é da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório Sinovac. Trata-se da quarta remessa enviada ao Estado desde o dia 18 de janeiro, totalizando 298,1 mil unidades até o momento.

As doses deste domingo chegaram em um voo no aeroporto de Florianópolis por volta de 14h30min. Elas foram recebidas pelo superintendente do Ministério da Saúde em Santa Catarina, Rogério Mendes Ribeiro e na sequência, encaminhadas para a Central Estadual de Rede de Frio da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive), em São José, na Grande Florianópolis.



O governador Carlos Moisés ressalta que o repasse para as 17 unidades regionais da Dive será realizado já nesta segunda-feira, 8, com o apoio das forças de segurança, para que as doses cheguem com maior agilidade a todos os 295 municípios catarinenses.

“Vamos repetir a fórmula de sucesso que já fizemos nas outras oportunidades, para uma distribuição rápida e eficiente. Todos os setores do Governo do Estado estão mobilizados para que a nossa campanha de vacinação contra a Covid-19 seja um sucesso. A pandemia é um desafio único para toda uma geração, mas cada chegada de um lote de vacinas nos dá esperança de que estamos mais perto de vencer este vírus”, afirma o governador.

Neste primeiro momento, apenas metade das doses recebidas neste domingo, um total de 42,5 mil, será encaminhada para as regionais. O repasse do restante ocorrerá dentro de duas a quatro semanas, o intervalo indicado entre a primeira e a segunda dose da Coronavac. Segundo o secretário de Estado da Saúde, André Motta Ribeiro, a ideia é dar início à vacinação de idosos com 90 anos ou mais, além de continuar a vacinação dos trabalhadores de saúde.





Foto: Divulgação / Ministério da Saúde



Motta Ribeiro esclarece que os trabalhadores da saúde e demais grupos continuarão sendo vacinados mesmo com o início de uma nova etapa, mas a prioridade nesse momento é a vacinação imediata de todos os idosos acima de 90.

“A recomendação é que os municípios iniciem a vacinação dos idosos imediatamente após o recebimento dessas doses e que seja dada prioridade a este público. Nosso objetivo é conseguir vacinar toda essa população, que é altamente vulnerável e que precisa ser protegida, até o fim da próxima semana”, ressaltou o secretário.

Os municípios que ainda não finalizaram a primeira etapa vão continuar vacinando, dentro do limite de doses que o Estado recebeu até o momento, até que todos os trabalhadores de saúde sejam contemplados.

Saiba mais sobre a nova etapa





De acordo com levantamento realizado pela Secretaria de Estado da Saúde Santa a partir dos dados informados pelos municípios, o público-alvo da próxima etapa de vacinação contra a Covid-19 – os idosos com 90 anos ou mais – é de 34.496 pessoas.

Nesta fase da campanha, o planejamento é que a aplicação das doses seja feita de forma escalonada: ela será iniciada por aqueles com 90 anos ou mais, a partir do recebimento desta nova remessa de doses. Em um segundo momento, será a vez do público com idade entre 85 e 89 anos, a partir do recebimento da quinta remessa; 80 e 84 anos, na sexta remessa e, por fim, 75 a 79, com o recebimento da sétima remessa. Os demais idosos, de 60 a 74 anos de idade, também serão vacinados, conforme o recebimento de novas doses.

Para contemplar esse novo grupo prioritário, os municípios devem definir estratégias de acordo com a sua capacidade de atendimento. O cadastramento prévio, por exemplo, é uma dessas estratégias. As definições de grupos prioritários e a ordem de vacinação foram estabelecidas pelo Governo Federal, segundo os critérios de exposição à infecção e de maiores riscos para agravamento e óbito pela doença.



População de idosos em Santa Catarina

Importância do registro de doses

A Secretaria de Estado da Saúde, seguindo recomendação do Ministério da Saúde (MS), orientou todos os 295 municípios catarinenses que registrem diariamente as doses aplicadas no sistema de informação disponibilizado pelo órgão federal. Somente assim é possível contabilizar de forma clara, precisa e com transparência o processo de vacinação em todo o estado. Em caso de registro off-line, a orientação é de que o prazo para que os municípios abasteçam o sistema não ultrapasse 48 horas após a aplicação das doses. O superintendente de Vigilância em Saúde do Estado, Eduardo Macário, ressalta a importância da precisão desse registro.

“Se os municípios aplicam as doses e não registram no sistema, não temos como contabilizar, de forma transparente, o número de doses aplicadas. Por esse motivo, mais uma vez, precisamos unir esforços e trabalhar em conjunto para obtermos resultados cada vez mais satisfatórios”, finaliza o superintendente.

Doses recebidas

Santa Catarina já havia recebido um total de 213.140 doses de vacinas contra o novo coronavírus. Agora, com a quarta remessa, chega a 298.140 doses recebidas. As doses foram encaminhadas pelo Ministério da Saúde (MS) ao Estado nesta ordem:

18.01.2021 – 144.040 doses Butantan/Coronavac – Distribuído: (D1: 19/01 e D2: 02/02)

24.01.2021 – 47.500 doses Oxford/Astrazeneca – Distribuída (D1: 25/01)

25.01.2021 – 21.600 doses Butantan/Coronavac – Distribuída – metade: 10.800 (D1: 02/02)

07.02.2021 – 85.000 doses Butantan/Coronavac – Distribuída – metade: 42.500 (D1: 08/02)

D1: Primeira Dose

D2: Segunda Dose

89 mil pessoas receberam a vacina contra a Covid-19

A Dive divulgou na última sexta, 5, novo balanço parcial de vacinação contra a Covid-19. No total, o estado aplicou, desde o início da campanha, no dia 18 de janeiro, um total de 89.162 doses da vacina nos seguintes grupos prioritários: trabalhadores da saúde (78.056), pessoas idosas institucionalizadas (6.992), pessoas com deficiência institucionalizadas (286) e população indígena (3.828).

Por Amanda Mariano

Bruna Matos

Patrícia Pozzo

NUCOM – Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive) Secretaria de Estado da Saúde