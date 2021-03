Agências do Sine têm mais de cinco mil vagas de empregos abertas em SC

Nos últimos dias do mês de março, há várias oportunidades no mercado de trabalho em Santa Catarina. Só nas unidades do Sistema Nacional do Emprego (SINE), integrado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDE), são 5.529 mil vagas à espera de candidatos. Também há 73 ofertas direcionadas exclusivamente para pessoas com deficiência (PCD).

São chances para todos os níveis de escolaridade, com os mais diferentes cargos como auxiliar financeiro, supervisor administrativo interno, ajudante de pintor, operador de caixa, administrador e analista de marketing, analista de controle e qualidade, analista fiscal (economista), auxiliar contábil, administrador, soldador, servente de limpeza, entre outros. Todas as ofertas são com carteira assinada e distribuídas em 62 municípios catarinenses.

10 cidades com o maior número de vagas

São Miguel do Oeste 1104

Concórdia 521

Tubarão 303 – PCD 04

Brusque 296 – PCD 15

Itaiópolis 236

São José 233

Jaraguá do Sul 227

Blumenau 185 – PCD 20

Araquari 131

Florianópolis 128 – PCD 23

Como se candidatar

Devido à pandemia, o Sine orienta a utilização do aplicativo Sine Fácil para consultar e solicitar encaminhamento para as vagas de emprego, ou pelo sitehttps://empregabrasil.mte.gov.br/. Trabalhadores que preferirem o atendimento presencial devem entrar em contato antes com a agência de sua cidade para agendar um horário.

Checar com antecedência

Algumas vagas só ficam disponíveis para quem se enquadra nas exigências, desta forma, é necessário sempre deixar atualizado o currículo. Caso uma oferta seja preenchida, não estará mais disponível. Portanto, antes de ir presencialmente até uma unidade, o trabalhador deve checar pelo aplicativo a disponibilidade da oportunidade para o seu perfil.

Todos os municípios com vagas disponíveis

Araquari 131

Araranguá 37

Ascurra 11

Balneário Camboriú 59

Biguaçu 31

Braço do Norte 50

Blumenau 185 – PCD 20

Brusque 296 – PCD 15

Caçador 19

Camboriú 39

Campos Novos 40

Campo Belo do Sul 04

Capinzal 47

Canoinhas 30

Chapecó 103 PCD 01

Cocal do Sul 02

Concórdia 521

Criciúma 55 – PCD 07

Curitibanos 30

Florianópolis 128 – PCD 23

Forquilhinha 44

Fraiburgo 24

Garopaba 03

Garuva 17

Gaspar 40

Itaiópolis 236

Indaial 72

Imbituba 03

Itajaí 102

Itapema 01

Ituporanga 76

Jaguaruna 01

Jaraguá do Sul 227

Joaçaba 126 – PCD 01

Joinville 126

Lages 30

Laguna 05

Lauro Muller 04

Mafra 75

Morro da Fumaça 33

Navegantes 46

Nova Veneza 03

Palmitos 02

Papanduva 09

Pomerode 17

Ponte Serrada 02

Rio do Sul 66

Rodeio 12

São Joaquim 54

São Bento do Sul 117

São Francisco do Sul 02

São José 233

São Miguel do Oeste 1104

Seara 61

Siderópolis 20

Taió 20

Tijucas 90

Timbó 11

Tubarão 303 – PCD 04

Turvo 33

Urussanga 23

Xanxerê 70 – PCD 01

