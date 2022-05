Argentina investiga primeiro caso suspeito de varíola dos macacos

O governo da Argentina divulgou um comunicado na noite de domingo (22) que investiga um caso suspeito de varíola símia, ou varíola dos macacos, como é popularmente conhecida.

De acordo com o aviso, o paciente é morador da província de Buenos Aires e procurou o sistema de saúde local com pústulas em diferentes partes do corpo e febre, sintomas compatíveis ao da doença.

O governo também informou que a pessoa esteve na Espanha entre os dias 28 de abril e 16 de maio. País onde teria começado um surto da doença e se espalhado por outros países da Europa, entre eles Reino Unido, Portugal, Itália, Bélgica e Holanda.

Se confirmado, esse será o primeiro caso na América do Sul e, assim, se completará o surto em todos os continentes, fora da África, onde a doença é endêmica, a registrar casos da enfermidade. Austrália, na Oceania, tem casos confirmados e ontem Israel, na Ásia, também teve a notificação de um infectado.

A OMS (Organização Mundial de Saúde) informou que espera que mais casos da varíola símia apareçam na medida que se expande a vigilância em países onde a doença normalmente não é encontrada.

Com informações: R7