Na Serra Catarinense, Carlos Moisés anuncia investimentos e parcerias com os municípios

O governador Carlos Moisés terá uma agenda de trabalho em municípios da Serra Catarinense nestas quinta e sexta-feira, dias 9 e 10. Na série de compromissos, destacam-se as parcerias com os municípios para viabilizar obras com investimentos do Governo do Estado, destinação de emendas parlamentares e apoio a entidades.

Os investimentos a serem confirmados durante o roteiro são voltados, sobretudo, à infraestrutura, à saúde e ao desenvolvimento econômico e do turismo na região. “Serão dois dias de boas notícias para a Serra Catarinense. O Governo do Estado está viabilizando investimentos muito importantes e se aproximando dos municípios com ações que melhoram a vida das pessoas”, afirmou o governador.

Os primeiros compromissos de Carlos Moisés na região serão em Lages, onde o governador acompanhará as obras de reforma e ampliação do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres e visitará a nova unidade fabril de uma empresa que está se instalando na cidade. Ainda em Lages, na Associação Empresarial (Acil), o gestor assinará convênios e repasses aos municípios e Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes) e lançará o programa SC Mais Asfalto na região, entre outros anúncios. Ao fim do dia, o governador visitará o novo bloco do Hospital Tereza Ramos, que terá o tomógrafo ativado e o primeiro e o segundo pavimentos abertos.

Na sexta-feira pela manhã, em Urupema, o governador lançará o projeto do Complexo Turístico de Urupema e participará do início da licitação da ligação da rede esgoto da Rua Coberta e da assinatura da ordem de serviço para a abertura de um poço artesiano. No início da tarde, em Bom Jardim da Serra, Carlos Moisés dará início a dois investimentos importantes, com o lançamento dos editais de licitação para a revitalização do acesso ao município e para a iluminação da Serra do Rio do Rastro.

A agenda se encerra em Otacílio Costa, onde o governador destinará recursos para a Apae e anunciará investimentos para melhorar a infraestrutura e impulsionar o desenvolvimento econômico do município.

Por Renan Medeiros

Assessoria de Imprensa Secretaria Executiva de Comunicação – SECom