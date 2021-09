WhatsApp vai deixar de funcionar em alguns celulares antigos a partir de novembro; veja quais

O WhatsApp anunciou que não vai mais oferecer suporte para diversos celulares a partir do dia 1° de novembro. Os modelos afetados são os que possuem o iOS 9 ou inferior e o Android 4.0.4 ou anterior como sistemas operacionais.

De acordo com o mensageiro, os modelos mais antigos com esses sistemas operacionais embarcados vão se tornar incompatíveis com a aplicação. O WhatsApp recomendou a troca de celular para os usuários que ainda possuem os modelos em questão.

LG: LG Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact , Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus Nitro HD e 4X HD, e Optimus F3Q.

Samsung: Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy SII, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core e Galaxy Ace 2.

Huawei: Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S e Ascend D2.

Sony: Xperia Miro, Sony Xperia Neo L e Xperia Arc S.

ZTE: Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987 e Grand Memo.

Outras marcas: Alcatel One Touch Evo 7, Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Faea F1 e THL W8.