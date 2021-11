Curiosos que observavam acidente causam a morte de caminhoneiro na BR-470 em SC

O motorista, para evitar uma tragédia maior, por conta de curiosos na pista, jogou o caminhão em uma ribanceira.

Um motorista de caminhão morreu em um grave acidente, na tarde desta sexta-feira, 5, na BR-470, em Curitibanos. Quando os socorristas chegaram ao local, a vítima já estava sem vida. No local, houve um segundo acidente com caminhão, onde que o motorista, para evitar uma tragédia maior, por conta de curiosos na pista, jogou o caminhão em uma ribanceira.

Segundo informações, o motorista ao se deparar com os carros e pessoas sobre a pista, jogou o caminhão para fora da pista para evitar uma tragédia. Ao sair em uma ribanceira, o condutor foi a óbito na hora.

Os bombeiros foram acionados para atender a um acidente, na localidade Canhada Funda. O acidente entre os veículos Caminhão Mercedez Benz, placas de Curitibanos, tendo como ocupantes o motorista que estava em óbito e não foi identificado. Além dele, havia o carona que estava dentro do caminhão com suspeita de fraturas, sendo retirado pela guarnição e conduzido pelo SAMU ao hospitalEm outro caminhão, IVECO Cursor placas Mercosul, estava apenas o motorista, o qual estava fora do veículo com ferimento na cabeça.Após procedimentos foi conduzido pelos bombeiros para o hospital.Também envolveram-se no acidente o veículo Fox, com placas de Curitibanos, conduzido por uma mulher de aproximadamente 30 anos, que estava fora do veículo com mal súbito. Esta foi atendida pela guarnição dos bombeiros e conduzida ao hospital.

O último veículo envolvido no acidente era um Fiat Uno, placas de Brunópolis não sendo identificado seu condutor.Todas as vítimas atendidas foram conduzidas para o Hospital Hélio dos Anjos Ortiz. Após os procedimentos e limpeza da pista o local ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal.

Fonte: Jornal razão/ Rede Web TV