Carro com pessoas da mesma família cai dentro de rio e três morrem em SC

Um carro caiu de uma ponte no sábado (6) em São Francisco do Sul, no Norte catarinense. Segundo os bombeiros, havia seis pessoas no carro no momento do acidente. Três conseguiram sair do veículo afundou dentro do rio.

Outras três pessoas foram resgatadas pela equipe de mergulho do corpo de bombeiros dentro do carro submerso, mas não resistiram e morreram no hospital.

O acidente ocorreu por volta das 23h40, na Rua Francisco Mascarenhas. Segundo os bombeiros, o veículo em que o grupo estava bateu contra a proteção lateral de uma ponte e caiu dentro do rio.

Segundo os bombeiros, o carro ficou submerso a cerca de quatro metros de profundidade. Uma equipe de salvamento aquático fez o resgate dos outros três ocupantes do carro, o motorista e mais duas mulheres.

As vítimas apresentavam parada cardiorrespiratória e foram levadas ao Hospital Nossa Senhora das Graças. Contudo, não resistiram e morreram na unidade de saúde.

De acordo com o bombeiro voluntário Luiz Roberto Silva, que atuou no resgate, pelo menos três pessoas que ocupavam o veículo eram parentes, pois apresentavam o mesmo sobrenome.

Não foi informado se os familiares faziam parte do grupo que conseguiu sair do veículo ou do que foi resgatado pelos bombeiros.

