Governo do Estado lança edital de licitação para pavimentação da rodovia SC-370 entre Rio Rufino e Urubici

A lama e a poeira não vão mais fazer parte de quem trafega pela SC-370, entre Rio Rufino e Urubici. Foi lançado nesta quarta-feira, 24, pela Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE), o edital de licitação para a pavimentação do trecho de 29 quilômetros entre os dois municípios. A obra está orçada em R$ 129,58 milhões.

Os serviços serão executados desde o entroncamento com a SC-112, em Rio Rufino, até o cruzamento com a SC-110, em Urubici. De acordo com o secretário da Infraestrutura, Thiago Vieira, a atual gestão está focada em realizar obras que eram esperadas há anos pela população.

::: Aguardado há mais de 40 anos, asfalto chegará a SC-370 entre Rio Rufino e Urubici na Serra

“Foram mais de 40 anos esperando pelo asfalto e a população da região merece esse investimento. Esse é mais um compromisso do governador Moisés que estamos tirando do papel”, comemorou.

Serão realizados serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte corrente (bueiros e canaletas), obras complementares, sinalização e etc. O prazo para conclusão dos trabalhos é de 18 meses, após assinatura da Ordem de Serviço.

Abertura da Licitação

O edital de licitação foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira, 24, e será realizado de maneira Eletrônica. Para participar os interessados deverão estar cadastrados no sistema de Cadastro Central de Fornecedores do Estado de Santa Catarina. O procedimento para inscrição no cadastro de fornecedores encontra-se disponível no link http://portaldecompras.sc.gov.br, na aba “Fornecedores”.

As propostas deverão ser cadastradas até as 14h15 do dia 16 de dezembro de 2021. A abertura também ocorrerá no mesmo dia, às 14h30. O edital está disponível para consulta nos sites: www.portaldecompras.sc.gov.br na aba Busca Detalhada de Editais, ou no www.sgpe.sea.sc.gov.br, na aba Consulta De Processos ou no Portal de Licitações no site da SIE.

Por Bianca Backes

Vanessa Pires

Assessoria de Comunicação Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade