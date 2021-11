Grave acidente deixa dois trabalhadores mortos na BR-101, um deles era de Lages

Acidente aconteceu enquanto equipes trabalhavam na pintura de faixas na rodovia.

Uma tragédia aconteceu na noite de quarta-feira (24), na BR-101, em Araquari, no Norte de Santa Catarina. O grave acidente aconteceu por volta das 23h30, no Km 73,1 da rodovia e dois homens que trabalhavam na ação de pintura de faixas da rodovia morreram ainda no local.

Uma carreta com placas de Santo Amaro da Imperatriz seguia sentido Sul quando perdeu o controle e bateu contra o caminhão da empresa terceirizada que presta serviços à Arteris Litoral Sul, que foi arrastado por cerca de 10 metros. Os trabalhadores estavam realizando serviços de reparo na pintura do trecho quando foram atingidos.

Dois homens que estavam dentro do caminhão, na casa de máquinas onde é realizada a preparação da tinta para a pintura. Alexandre Galvani da Rosa, de 43 anos e Jackson Harenza Chernhak, de 26 anos, não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local

A pista estava sinalizada com cones e o trânsito estava em meia pista para a realização dos trabalhos. O motorista afirmou que sentiu a traseira da carreta “balançar” e bateu no caminhão.

Arteris Litoral Sul se manifestou por meio de nota. Confira na íntegra:

Às 23h38 de quarta-feira (24), no km 73,1 da BR-101/SC, em Araquari, uma carreta com placas de Santo Amaro da Imperatriz/SC perdeu o controle e colidiu contra o caminhão de empresa terceirizada da Arteris Litoral Sul, que realizava serviços de reparo na pintura no trecho. Dois funcionários vieram a óbito no local, e outro teve ferimentos leves, sendo encaminhado ao Hosp. São José de Joinville/SC.

A carreta de modelo VW 19320 branca transportava papéis diversos (papel higiênico e papel toalha). Ocorreu derramamento parcial da carga sobre a pista. O condutor nada sofreu.

Com informações NDTV