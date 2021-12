Governador SC promete construir a Ponte das Goiabeiras na Divisa de SC e RS

Durante Sessão Solene realizada pela Câmara de Vereadores de Balneário do Silva no dia 10/12/2021. Na ocasião o Governador de SC Carlos Moises reforçou novamente ações para que seja construída a Ponte das Goiabeiras na divisa de SC e RS que facilitará a integração entre os estados através da Rota Caminhos da Neve. O Governador de SC citou outras obras importantes para a integração com o RS como é o caso da: BR-285; Serra do Faxinal e também comentou sobre os R$ 515 Milhões que já repassou para investimentos em rodovias federais.

A Ponte das Goiabeiras no Rio Pelotas, já caiu nove vezes está amarrada e interditada. Desde Jun/2011 já existe laudo da Defesa Civil apontando graves problemas na estrutura da ponte.

Por Jaziel de Aguiar Pereira/ Presidente do Conselho Municipal de Turismo de Bom Jesus – RS. Coord. Do Grupo da BR-438 Rota Caminhos da Nevee BR-285 Serra da Rocinha