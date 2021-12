Miss Universo 2021: Miss Índia é eleita depois de viralizar imitando gato

A indiana Harnaaz Sandhu, de 21 anos, foi eleita Miss Universo na noite deste domingo (12), em Israel. Ela era uma das favoritas à coroa desde o início da competição. A Miss Paraguai, Nadia Ferreira, ficou em segundo, e a Miss África do Sul, Lalela Mswane, em terceiro.

A brasileira Teresa Santos não se classificou entre as 16 semifinalistas. Harnaaz viralizou ainda no começo da noite ao imitar, com perfeição, um irritante gatinho, ao responder à pergunta do apresentador Steve Harvey sobre qual era seu maior talento.

Ela é a terceira indiana a ganhar o Miss Universo – Sushmita Sen e Lara Duttam, estrelas de Bollywood, levaram o título em 1994 e 200. Modelo, com 1,76 metro, ela tem como causa a saúde mental e já falou publicamente sobre ter sofrido bullying. Harnaaz faz mestrado em Administração Pública.

https://twitter.com/MissUniverse/status/1470227063789563907?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1470227063789563907%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fd-30721957302582603923.ampproject.net%2F2111242025001%2Fframe.html

Com informações Revista Quem