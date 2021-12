Perigo: Cobra venenosa surpreende crianças no pátio de casa em SC

É necessário ter muita cautela nesta época. A Serpente era da espécie Urutu e media cerca de 1 metro.

Uma cobra surpreendeu crianças que brincavam no pátio de uma casa no bairro Esplanada, em Chapecó, no Oeste de santa Catarina. O caso foi registrado na tarde desta quarta-feira (15).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a serpente era da espécie Urutu e media cerca de 1 metro. A cobra indicava ser venenosa e foi solta em seu habitat natural, longe de casas, onde não oferece perigo à população.

Cuidados para evitar acidentes

Nunca andar descalço em lugares de mata fechada. O uso dos sapatos, botinas, botas ou perneiras deve ser obrigatório;

Olhar sempre com atenção os caminhos a percorrer;

Usar luvas nas atividades rurais e de jardinagem. Nunca colocar as mãos em tocas ou buracos na terra, ocos de árvores, cupinzeiros, entre espaços situados em montes de lenha ou entre pedras. Esses são os melhores esconderijos para animais peçonhentos.

Vedar frestas e buracos em paredes e assoalhos;

Animais como galinhas e gansos, em geral afastam a serpentes das áreas mais próximas as habitações e se alimentam de aranhas e escorpiões;

Evitar plantas como trepadeiras muito encostadas a casa, folhagens entrando pelo telhado ou mesmo pelo forro. Não depositar ou acumular lixo, entulhos e materiais de construção junto a casa;

Não montar acampamentos junto a plantações, pastos ou matos em regiões aonde normalmente há roedores e serpentes;

Nas matas ou nas beiradas das entradas, em acampamentos ou piqueniques, nunca deixar as portas do carro abertas, principalmente ao anoitecer. Mesmo durante a troca de pneu, ter essa precaução.

