Reino Unido registra 78.610 novos casos de Covid-19 em 24 horas

O Reino Unido, onde a variante Ômicron do coronavírus avança com muita velocidade, registrou nesta quarta-feira (15) seu recorde de casos diários de Covid-19 desde o início da pandemia, segundo dados oficiais.

Um dos países mais castigados da Europa, com 146.791 mortos até o momento, registrou 78.610 novos casos em 24 horas. O recorde diário anterior era de 68.053 em 8 de janeiro, em pleno avanço da variante alfa.

O governo de Boris Johnson impôs nesta semana novas restrições para tentar frear o rápido avanço da nova variante Ômicron do coronavírus, muito mais contagiosa.

E lançou uma campanha de vacinação de reforço em massa com o objetivo de administrar uma terceira dose a todos os maiores de 18 anos antes do fim do ano.

Até esta quarta-feira, 45% da população já recebeu a terceira dose da vacina, uma proporção que chega a 88% entre os maiores de 70 anos, anunciou Johnson em coletiva de imprensa televisionada para informar o avanço da campanha.

Já receberam as duas primeiras doses da vacina 81,5% de todos os maiores de 12 anos no país.

O primeiro-ministro voltou a fazer um apelo para que a população se vacine “porque a onda da Ômicron continua arrasando o Reino Unido” e as infecções relacionadas a esta variante que estão dobrando “em menos de dois dias em algumas regiões”.

“Temo que também estejamos vendo um aumento inevitável dos ingressos em hospitais, 10% em nível nacional semana a semana e quase um terço em Londres”, a capital onde os níveis de vacinação são mais baixos.

