Após 40 anos de existência, Silvio Santos põe SBT à venda por valor bilionário

Por meio de dois representantes, Silvio Santos deu o sinal verde para a venda do SBT, no ar há 40 anos. Os funcionários do apresentador de 91 anos estiveram com executivos de um conglomerado de mídia do país, mas o grupo não demonstrou interesse.

Segundo o Notícias da TV, a empresa viu que teria mais “dor de cabeça do que oportunidade” comprando a rede de TV. Em contato com a reportagem, uma pessoa que ouviu a proposta disse que “o SBT é Silvio Santos”, e completou com o valor exigido pelo comunicador:

“O Silvio quer R$ 1 bilhão para vender a TV. Mas quanto vale o SBT sem o Silvio e sem as empresas do grupo que anunciam no canal? O modelo de negócios foi montado para vender os produtos de Silvio”.

A falta de um plano de negócios foi outro ponto contra a possível venda. “O Problema não é o preço. A dificuldade é mostrar que R$ 1 bilhão vai ser recuperado e vai virar ainda mais dinheiro no futuro”, explanou um ex-presidente de uma emissora.

