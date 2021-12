Sindicato dos Professores de Educação de São Joaquim realiza confraternização

O SIMPROESJ (Sindicato dos Professores de Educação de São Joaquim) ofereceu nesta quarta-feira (22) aos Professores sócios um excelente jantar de confraternização de final de ano no Restaurante Cristal de Gelo.

Por conta da Covid-19 não foi possível a realização do jantar em homenagem aos professores no mês de outubro de 2020 e 2021, então esse ano a presidente do SIMPROESJ ofereceu aos sócios um jantar em homenagem ao dia do Professor, também lhes presenteou com um panetone trufado do Bosque.

Em nome da Presidente Maria Angélica Figueiredo e demais membros da diretoria desejamos um feliz e abençoado Natal e um 2022 com saúde, realizações e mais valorização pela parte dos governantes.