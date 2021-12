Fiat Uno sai de linha após 37 anos de produção com série limitada ‘Ciao’

Após 37 anos no mercado nacional, o Uno será descontinuado. Para tanto, o hatch da Fiat ganhou uma versão de despedida chamada de “Ciao”. A palavra em italiano significa uma saudação com dois sentidos: pode ser usada tanto para cumprimentar alguém, quanto para se despedir.

O Uno Ciao é uma série especial limitada de 250 unidades em homenagem ao ícone da marca, numerada com um badge. Ela reúne conteúdos e uma configuração exclusiva para honrar fãs e colecionadores do modelo.

Todas as unidades são pintadas exclusivamente no tom Cinza Silverstone, com teto bicolor preto, retrovisores externos e spoiler traseiro no mesmo tom. As portas têm maçanetas na cor do veículo e um exclusivo adesivo lateral com o nome Uno Ciao acompanhado da frase “La storia di una legenda” ou “a história de uma lenda”.

O modelo recebeu rodas de liga leve escurecidas de 14 polegadas e logo Uno nas cores da Itália à esquerda da tampa do porta-malas.

Por dentro, o Uno Ciao adota um interior escurecido e acabamento bicolor em tons claros nas portas e na faixa central que cruza o painel. Nela, fica a plaqueta numerada, de 001 a 250, aferindo a exclusividade à série especial. Destaque também para os bancos com acabamento exclusivo e apoio de braço para o banco do motorista.

Fonte: Motor Show