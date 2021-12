Ford Ranger capota no Santo Antão em São Joaquim

O Corpo de Bombeiros de São Joaquim foi acionado às 20h35 desta quarta-feira (22) para ocorrência de saída de pista, na localidade de Santo Antão na Rodovia Caminhos da Neve. No acidente se envolveu uma Ford Ranger, placas Mercosul, de cor prata, conduzida por um homem, ele estava consciente, desorientado, sinais vitais estáveis.

Ele acabou perdendo o controle do veículo, capotando e parando aproximadamente 20 metros da pista de rolamento, eficou tombado lateralmente. Os bombeiros realizaram o dimensionamento da cena , efetuado de imediato a estabilização do veículo com o guincho do caminhão ABTR-78 no chassi, utilizado uma haste de estabilização no lado oposto do guincho.

Com a retirada do parabrisa e o corte do teto em obtiveram acesso a vítima, sendo possível sua extração com uso de maca rígida, o homem foi conduzido ao Hospital Sagrado Coração de Jesus para avaliação médica.

Com informações do 5° Batalhão de Bombeiros Militar