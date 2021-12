Licitação da Serra do Faxinal será relançada no dia 29 de dezembro

O edital de licitação para a pavimentação da SC-290, na Serra do Faxinal, no Extremo Sul de Santa Catarina, já tem nova data de lançamento. O certame para a escolha da empresa que executará as obras será reaberto na próxima quarta-feira, dia 29 de dezembro.

O processo licitatório havia sido aberto em novembro, porém acabou suspenso em razão de, na véspera da abertura das propostas, empresas interessadas solicitarem esclarecimentos sobre o edital. Sem tempo hábil para respondê-los, optou-se por transferir a data.

O secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, tenente-coronel Thiago Vieira, ressaltou que, nesse caso, a decisão de suspender foi para evitar que o certame fosse judicializado.

Ele explica que a obra está entre as prioridades do governador Carlos Moisés. “Nosso compromisso é continuar trabalhando para tirar do papel obras importantes, que vão fomentar o desenvolvimento turístico e econômico do nosso estado”, ressaltou.

A pavimentação é uma demanda aguardada há décadas. A Serra do Faxinal fica entre o município de Praia Grande e a divisa com o Rio Grande do Sul. Após concluída, a rodovia também fará a ligação entre a serra e o mar, englobando dois parques nacionais de atrativos naturais exuberantes, consolidando ainda mais a região como atrativo turístico.

A obra está orçada em R$ 63 milhões. Serão executados serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização, obras complementares e de contenção e iluminação em um trecho de aproximadamente 15 quilômetros. O prazo para a conclusão é de 27 meses após assinatura da ordem de serviço.

Por Bianca Backes

Vanessa Pires

Assessoria de Comunicação Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade