Secretário André Motta Ribeiro apresenta plano de vacinação da Covid-19 a associações empresariais

O secretário André Motta Ribeiro traçou um panorama da pandemia e explicou sobre o plano de vacinação em Santa Catarina durante reunião da diretoria da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina (Facisc). O secretário participou por videoconferência do encontro realizado na tarde desta quinta-feira, 21.

A entidade, que em 2021 completa 50 anos, é uma das maiores entidades representativas do estado, reunindo mais de 34 mil empresas e 148 associações empresariais catarinenses.

Na reunião, Motta Ribeiro afirmou que a Facisc e as associações empresariais devem incentivar atividades com regramento como forma de garantir a qualidade de retorno às aulas e da retomada total dos segmentos.

O secretário ainda alertou sobre as características da transmissão no Brasil, que são diferentes do resto do mundo. “Aqui a manifestação da doença tem picos cada vez mais altos de casos, mas também número de recuperados mais altos”, disse. De acordo com o boletim desta quinta-feira, são 17,6 mil casos ativos atualmente. O número já superou a marca de 33 mil em dezembro.

O secretário explicou aos empresários sobre detalhes da Matriz de Risco e os pilares de enfrentamento à pandemia. “Procuramos criar regras para todas as atividades para combater a clandestinidade”, acrescentou.

Motta Ribeiro informou detalhes sobre o Plano de Vacinação para a Covid-19 e de toda a estruturação de rede de saúde para as ações de enfrentamento, como a ampliação de mais 790 leitos de unidade de terapia. “Nenhum catarinense sofreu com falta de acesso à saúde em SC”, completou.

O presidente da Facisc, Sérgio Rodrigues Alves, apresentou sugestão para reforçar campanhas educativas para evitar o contágio pelo novo coronavírus. Ele alertou que não há razão nenhuma para se falar em Carnaval, mas que é um momento que a rede hoteleira e setor de eventos, segmentos impactados pela crise, possam atuar. “Não podemos ser radicais, mas temos que ter uma situação de controle para não termos prejuízos para a saúde”, defendeu.

Por Fabrício Escandiuzzi

Assessoria de Comunicação Secretaria de Estado da Saúde – SES