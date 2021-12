Projeto do Governo do Estado para levar internet ao meio rural é aprovado na Assembleia Legislativa

Santa Catarina terá programa para levar internet de qualidade ao meio rural. O projeto de lei elaborado pelo Governo do Estado foi aprovado pelos deputados estaduais nesta terça-feira, 21, e garante R$ 100 milhões em investimentos para ações de conectividade nos próximos dois anos. A intenção do governador Carlos Moisés e do secretário de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, Altair Silva, é cobrir boa parte dos municípios com estrutura de fibra ótica.

O projeto do Governo do Estado deve causar uma verdadeira transformação na vida de milhares de produtores rurais catarinenses, que poderão investir em tecnologias e inovações para adquirir conhecimento e aumentar a produtividade em suas lavouras.

“A agricultura tem se modernizado e o agronegócio tem passado por profundas transformações, com investimentos em automação e novas tecnologias para a produção. Construímos um projeto para levar a internet fibra ótica para o interior do estado, uma mudança que irá revolucionar a educação e a forma de fazer agricultura em Santa Catarina. A internet vai trazer uma nova vida aos produtores, um estímulo a mais para o conhecimento e para a inovação”, destaca o secretário.

Para que a internet chegue até o meio rural, o Governo do Estado autoriza as concessionárias ou permissionárias de distribuição de energia elétrica a compartilharem suas estruturas, sem nenhum custo, para a passagem de cabos do serviço de telecomunicação nas áreas rurais. Acabando com um dos maiores impeditivos para a instalação de internet via fibra ótica no meio rural.

O secretário da Agricultura Altair Silva explica que, a partir de agora, as empresas de telecomunicações não terão que pagar tarifas ou taxas para a utilização desses postes. Em contrapartida, as concessionárias de distribuição de energia elétrica poderão utilizar os serviços de internet gratuitamente.

Os cabos de internet passarão nas principais estradas rurais de Santa Catarina e os recursos previstos no projeto devem ser utilizados para viabilizar a instalação dos serviços de telecomunicação nos municípios. A Secretaria da Agricultura dará o suporte para que os produtores consigam fazer a conexão com suas propriedades.

O projeto de lei segue agora para sanção do governador Carlos Moisés.

Apoio ao produtor

Após a instalação da estrutura de fibra ótica nas estradas rurais, os agricultores contarão com o apoio da Secretaria para fazer a conexão com suas propriedades.

O Fundo de Desenvolvimento Rural (FDR) possui uma linha de crédito especial, com financiamentos sem juros, para que os agricultores conectem suas propriedades à infraestrutura de fibra ótica do município. “É um grande programa, uma ação de Estado, para levarmos internet para o campo. Vamos gerar uma revolução no agro catarinense, aumentando a atratividade do meio rural, dando possibilidades de escolha e estudos para os jovens agricultores. Assim como as cidades, o Interior também estará conectado”, comemorou Altair Silva.

Por Ana Ceron

