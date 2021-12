Túnel subaquático de R$ 629 mi ligará cidades de SC e terá pedágio

Um consórcio formado por três municípios do litoral Norte de Santa Catarina irá construir um túnel subaquático de 300 metros para ligar os municípios de Itajaí a Navegantes. A obra é orçada em US$ 120 milhões (R$ 629 milhões) e poderá ter pedágio entre R$ 4,50 e R$ 10.

Do valor total previsto para ser desembolsado no túnel, a COFIEX (Comissão de Financiamentos Externos), do Ministério da Economia, aprovou em 13 de dezembro o montante de 90 milhões de dólares (R$ 514 milhões) através do BIRD (Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento).

O restante será subsidiado como contrapartida, devendo ser pago em até 25 anos por Itajaí, Navegantes e Balneário Camboriú, que compõem o Consórcio da AMFRI (Associação Municipal da Foz do Rio Itajaí).

Apesar do dinheiro aprovado, a previsão é terminar a obra do túnel somente em 2028. Ele passará sob o rio Itajaí-Açú, trecho atualmente realizado por balsas entre Itajaí e Navegantes. As cidades abrangem mais de 300 mil habitantes.

A partir de 2022, o projeto ainda passará por consultas públicas e autorizações legislativas e ambientais para depois ser colocado em disputa de licitação para empresas interessadas.

Inspirado no modelo do projeto do túnel Santos-Guarujá, em São Paulo, a travessia em Santa Catarina contará com três faixas de tráfego em cada sentido, sendo uma exclusiva para transporte coletivo, além de outra destinada a pedestres e ciclistas.

O consórcio municipal garante que a navegação de embarcações, sobretudo, no porto de Itajaí – um dos principais do Brasil – não será afetada porque o túnel terá uma profundidade de 23 metros.

“A tecnologia construtiva de vanguarda utilizada prevê a construção de módulos de concreto pré-moldados e ancorados no subleito do rio a uma profundidade aproximada de 23 metros, o que garantirá o livre acesso de navios no canal do rio”, explica a nota do consórcio.

Circulação de ônibus elétricos

O túnel entre Itajaí e Navegantes é parte de um projeto maior, que ainda conta a implementação de um sistema de transporte coletivo regional e a revitalização da mobilidade urbana de Balneário Camboriú, que ao todo, somam 240 milhões de dólares (R$ 1,3 bilhão).

O transporte coletivo irá operar 100% com ônibus elétricos em um corredor que ligará diretamente 10 municípios da região do litoral norte de Santa Catarina, com previsão de ser entregue no primeiro semestre de 2024.

Já a orla de Balneário Camboriú pretende implantar até o fim de 2024 a micromobilidade elétrica e expandir espaços verdes à beira mar, utilizará ruas de tráfego compartilhado estrategicamente distribuídas.

Fonte: Uol