Isenção do IPVA: Mais de 40 carros livres do imposto a partir de 2022

Estados brasileiros adotam regras diferentes para oferecer a isenção do IPVA, mas quase todos garantem o benefício.

O Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) custará até 30% mais caro em 2022, resultado da forte valorização de carros novos e usados. Mas enquanto muitos proprietários se preocupam com o peso do tributo no bolso, outros ficarão isentos a partir do próximo ano.

A isenção do IPVA adota regras de diferentes de acordo com o estado de emplacamento do veículo. Em geral, a maioria das unidades federativas oferece o benefício após um certo tempo de fabricação.

O estado também é responsável por definir sua alíquota, mas todos consideram o valor venal do veículos. Atualmente, esse percentual vai de 2% a 4%. Para fazer o cálculo, é preciso consultar a base tabela Fipe (usados) ou da nota fiscal (novos).

Isenção do IPVA por ano de fabricação

Saiba quais veículos terão o imposto zerado a partir do próximo ano levando em conta seu tempo de fabricação:

A partir de 10 anos de fabricação: Acre, Rio Grande do Norte e Roraima.

A partir de 15 anos de fabricação: Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, Sergipe e Tocantins.

A partir de 20 anos de fabricação: Alagoas, Paraná Rio Grande do Sul e São Paulo.

Fabricados antes de 1985: Santa Catarina.

Vale destacar que em muitos locais também oferecem o benefício para pessoas com deficiências (PcD), Organizações não Governamentais (ONGs) e outros grupos. Para mais informações, procure o Detran do seu estado.

40 carros isentos de IPVA em 2022

A partir de 10 anos de fabricação

Volkswagen Gol G4 2010; Volkswagen Gol G5 2010; Chevrolet Astra 2010; Chevrolet Classic 2010; Fiat Palio 2010; Fiat Punto 2011; Troller T4 2010; Volkswagen Polo Sedan 2010 Volkswagen Golf 2010; Chevrolet Omega 2010; Chevrolet Vectra 2010; Audi A4 2010; Audi A6 2010; Ford EcoSport 2010; Ford Fiesta 2010; Hyundai Tucson 2010; Chevrolet S10 2010.

A partir de 15 anos de fabricação

Volkswagen Gol G2 2005; Audi A3 2005; Chevrolet Astra 2005; Chevrolet Blazer 2006; Citroën C5 2005; Fiat Doblo 2005; Fiat Fiorino 2005; Fiat Siena 2005; Fiat Stilo 2005; Ford EcoSport 2005; Ford F250 2005; Volkswagen Parati 2005; Toyota Corolla 2006; Ford Fiesta 2005; Ford Focus 2005; Peugeot 206 CC 2005; Volkswagen Golf 2005; Chevrolet Celta 2005; Chevrolet Corsa 2005.

A partir de 20 anos de fabricação

Honda Civic 2001; Audi A3 2000; Audi A6 2000; Chevrolet S10 2000; Alfa Romeo 145 2000; Asia Topic 2000.

Fonte: Concursos Brasil