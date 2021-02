Programa de estágio Novos Valores está com inscrições abertas

Os estudantes do Ensino Médio, Profissionalizante ou Superior com mais de 16 anos e que estão procurando oportunidade de inserção no mercado de trabalho dentro de sua área de formação podem se candidatar a uma das vagas do programa Novos Valores. As inscrições para atuar em instituições do Governo de Santa Catarina vão até o dia 30 de novembro de 2021.

Para se candidatar, o estudante precisa estar devidamente matriculado em instituição conveniada pela secretaria de Estado da Educação, conforme edital SED 75/2021, e buscar a secretaria ou setor de estágio da própria unidade de ensino. Os estágios são de quatro horas diárias, totalizando 20 horas semanais, e o critério de seleção é baseado na renda per capita familiar.

O valor da bolsa é de R$ 380 para o Ensino Médio; R$ 430 para o Ensino Profissionalizante, e R$ 500 para o Ensino Superior, além de auxílio-transporte de R$ 5 ao dia trabalhado.

O Programa Novos Valores é uma parceria entre a Secretaria de Estado da Administração e da Educação, para oferecer oportunidade para os estudantes exercitarem atividades de aprendizagem social, profissional e cultural.

Para inscrição, são necessários os seguintes documentos, que devem ser apresentados na secretaria da escola ou instituição de ensino conveniada:

– CPF;

– RG;

-Título de eleitor (para aqueles com 18 anos ou mais)

– Comprovante de matrícula e frequência (obrigatório original);

– Comprovante de residência;

– Declaração do Imposto de Renda, do ano vigente, dos pais ou responsáveis, ou do cônjuge caso o(a) estudante seja casado.

– Autônomo, pensionista ou desempregado deve solicitar a Declaração de Autônomo disponibilizado no site (www.sea.sc.gov.br/Portal do Servidor/Programa Novos Valores);

– Declaração que não ocupa cargo ou emprego público;

– Última folha de pagamento dos pais, responsáveis ou cônjuge;

– Declaração médica de doença crônica na família (se houver);

– Declaração médica para estudante com deficiência;

– Números de telefones e endereço eletrônico.

Outras informações:

Fone:(48) 36651649/ 1658 ou no email novosvalores@sea.sc.gov.br

Por Krislei Oechsler

Assessoria de Imprensa Secretaria de Estado da Administração – SEA