Anatel divulga lista de celulares compatíveis com 5g; veja se o seu aparelho é adaptado

A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) publicou na última quarta-feira (22) a lista de 49 modelos de celulares compatíveis com a rede 5G e homologados pela Agência. A rede tem previsão de início de funcionamento até o final do 1º semestre de 2022 nas capitais brasileiras.

Em nota, a Anatel informou que o cliente pode confirmar se o aparelho está apto à rede por meio de um selo de homologação localizado no manual do equipamento, mas também pode consultar a operadora sobre a compatibilidade do produto.

“A certificação e a homologação garantem ao consumidor a aquisição e o uso de produtos para telecomunicações que respeitam padrões de qualidade e de segurança, além do atendimento a funcionalidades técnicas regulamentadas pela Anatel”, informou a Agência.

Fonte: CNN Brasil