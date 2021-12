Adolescente de 13 anos morre afogado em rio de SC

Adolescente estava com os pais quando foi arrastado pela correnteza.

Um adolescente de 13 anos morreu afogado no rio Iguaçú, no interior de Porto União, em Santa Catarina, neste sábado de natal (25). Segundo relatos, o adolescente estava com os pais quando foi arrastado pela correnteza.

O Corpo de Bombeiros foi acionado próximo às 13h e iniciou as buscas pelo menino. As buscas no rio contaram com uso de uma embarcação de alumínio e um jet ski. Após algumas horas, o corpo do menor foi encontrado próximo do local onde tinha desaparecido.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Geral de Perícias (IGP).

Com informações SCC