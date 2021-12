Porto Alegre registra primeira morte por Influenza A H3N2

A prefeitura de Porto Alegre registrou, nesta quinta-feira (30), o primeiro caso de morte por Influenza A H3N2.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, trata-se de um homem de 53 anos que morreu no dia 20 deste mês. O resultado do exame que constatou o contágio pela doença foi divulgado na quarta-feira (29).

Ao longo de dezembro, Porto Alegre registrou 45 casos de Influenza A H3N2. Não houve casos nos demais meses do ano. Do total, 13 apresentaram síndrome respiratória aguda grave (SRAG). Além do paciente que foi a óbito, cinco já receberam alta e sete estão internados e em tratamento.

As medidas de prevenção à contaminação são as mesmas das recomendadas ao coronavírus: uso de máscaras, distanciamento interpessoal, ventilação de ambientes e vacinação contra a gripe.

A prefeitura reitera a importância da vacinação. A vacina está disponível em postos de saúde. Os locais e horários de funcionamento estão disponíveis no site da prefeitura.

Fonte: G1