Santa Catarina enfrenta um novo surto de Covid-19 com alta na procura por hospitais e aumento 560%

Santa Catarina enfrenta um novo surto de Covid-19. O avanço da variante Ômicron, que desde a semana passada já tem transmissão comunitária no Estado (quando não é possível identificar a origem do contágio) tem aumentado o número de novos casos.

O levantamento divulgado na terça-feira (4) pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive-SC) afirma também que o modelo de previsão “indica uma tendência de crescimento na média móvel”. O alerta é ainda maior nas regiões de Joinville e a Grande Florianópolis.

O documento estimava 2,8 mil novos nesse período de 10 dias, mas somente nesta quarta-feira (5) o Estado já registrou esse total de diagnósticos positivos para o coronavírus, com 2,7 mil casos.

O boletim da Dive-SC também faz um alerta para a população reforçar as medidas de prevenção e também aos serviços de saúde para que “estejam preparados para um aumento expressivo no número de casos de Síndrome Gripal”.

“Não é hora de se sentir seguro”, diz infectologista

A médica-infectologista Carolina Cipriani Ponzi afirma que ainda é cedo para apontar que esses picos da doença representem uma nova onda, mas confirma o aumento de casos em todo o Estado. Ela afirma que este momento tem relação com a Ômicron, que é “extremamente mais contagiosa”, e também com o período de fim de ano, em que as pessoas participam mais de festas e encontros.

— A orientação é quase que bater na mesma tecla do uso da máscara, de respeitar o distanciamento, cuidar da higiene das mãos, evitar aglomerações. Não é hora de se sentir seguro. Se você tiver sintomas, mesmo que seja só uma “dorzinha de garganta”, porque temos visto muita dor de garganta associada à Covid, se isole e não vá expor outras pessoas — afirma.

