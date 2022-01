Defesa Civil de SC confirma passagem de tornado em Timbó

A Defesa Civil de Santa Catarina confirmou na manhã desta quinta-feira (6) que os estragos causados por fortes rajadas de vento em Timbó, no Vale do Itajaí, na tarde de quarta-feira (5) foram causados por um tornado. A velocidade do vento não foi divulgada até as 11h pelo órgão.

“Com base nos registros dos danos enviados para a Defesa Civil de SC, pelas coordenadorias regionais, das imagens de radar e satélite analisadas do dia 5 de janeiro de 2022 e das estações meteorológicas é possível afirmar a ocorrência de tempestades no estado de Santa Catarina e a ocorrência de um tornado no município de Timbó”, informa o órgão no informativo divulgado.

O temporal também causou estragos em outras duas cidades. Houve registro de deslizamentos, pontos de alagamentos e quedas de árvores.

De acordo com a Defesa Civil, as imagens do radar meteorológico de Lontras, na mesma região, mostraram núcleos de temporais e células tornádicas às 16h57 nas proximidades de Timbó. “Nesta região, observa-se uma supercélula sobre o município, com características de tempestade severa”.

Também houve um desmoronamento de terra, causado pela chuva, que acabou comprometendo o serviço de abastecimento de água em alguns bairros, de acordo com a prefeitura.

Antes da confirmação por parte do órgão estadual, a Defesa Civil municipal tratava o caso como um microexplosão, concentração de fortes rajadas de ventos em uma pequena localidade. No entanto, por conta dos estragos e análises meteorológicas, ocorreu a identificação do fenômeno natural.

