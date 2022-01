Mais de 19 mil pessoas estão com Covid em Santa Catarina

O Estado de Santa Catarina tem 1.263.180 casos confirmados de Covid-19, sendo que 1.223.271 se recuperaram e 19.685 estão em acompanhamento. O balanço foi divulgado neste domingo, 9. O novo coronavírus causou 20.224 óbitos no estado até esta data. Esses números colocam a taxa de letalidade em 1,6%.

Houve mais nenhum óbito registrado em comparação com o dia anterior. A quantidade de casos confirmados subiu 1.973 e outras 625 pessoas passaram a ser consideradas recuperadas, segundo estimativa do Governo do Estado. Esses dados resultam numa alta de 1.348 no número de casos ativos.

Estima-se que haja 43 municípios com o número de casos ativos zerado. Considerando dados proporcionais à população, a regional com a maior quantidade de casos ativos atualmente é a Grande Florianópolis (472 para cada 100 mil habitantes). Em seguida, estão Carbonífera (465) e Extremo-Sul (398). As que menos têm são Alto Uruguai Catarinense (54), Alto Vale do Itajaí (78) e Planalto Norte (141).

Dos 1.177 leitos de UTI Adulto existentes pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Santa Catarina, há 709 ocupados, sendo 131 por pacientes com confirmação ou suspeita de infecção por coronavírus. A ocupação é de 60,2%.

A Secretaria de Saúde de Santa Catarina (SES/SC) esclarece que o não registro de óbitos de Covid-19 nas últimas 24 horas deve ser visto com cautela, considerando que a notificação dos óbitos pode ser registrada em data posterior à sua ocorrência, especialmente nos finais de semana. Desta forma, possíveis óbitos ocorridos neste período podem vir a ser computados posteriormente.

A SES informa ainda que o acesso aos registros de notificações, hospitalizações e óbitos de Covid-19 do Ministério da Saúde (MS), que foram comprometidos pelo ataque hacker ocorrido em 10 de dezembro de 2021, já foram restabelecidos.

Para mais informações: Coronavírus (coronavirus.sc.gov.br)