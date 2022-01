DUAS CRIANÇAS FICAM FERIDAS EM ACIDENTE NA SERRA CATARINENSE

O trem de socorro composto pelo ABTR-130 e ASU-481 foi acionado via COBOM para atendimento de ocorrência de acidente de trânsito envolvendo dois veículos.

No local, foi confirmada a natureza da ocorrência, sendo um Renault Sandero Vermelho, placa Lages, conduzido por masculino de 35 anos e um Toyota Corolla prata, placa de Palmeira, conduzido por masculino de 43 anos.

Um menor de 5 anos encontrava-se fora do veículo já deambulando na cena aos cuidados da mãe, apresentando um ferimento corto contuso na região frontal da face e com sinais vitais estáveis, sendo efetuado limpeza do ferimento seguido de curativo e aplicado colar cervical e maca rígida para encaminhar ao HISB.

A menor de 10 anos também encontrava-se fora do veículo na cena aos cuidados da mãe, relatava apenas dor no braço esquerdo, sendo aferido os sinais vitais, aplicado colar cervical e maca para posterior encaminhamento ao HISB.

A mãe dos menores, que era caroneira do Renault Sandero, assinou o termo de recusa.

O condutor do veículo Toyota Corolla também recusou atendimento.

Após encaminhamento das vitimas ao HISB, a cena ficou aos cuidados da PM.

Com informações Bombeiros