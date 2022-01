Chega ao Brasil o primeiro lote de vacinas pediátricas contra o coronavírus

As primeira doses da vacina infantil contra Covid chegaram ao Brasil na madrugada desta quinta-feira (13). Foram quatro semanas de espera desde que a Anvisa aprovou a imunização de crianças de 5 a 11 anos.

O voo chegou ao Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo. De lá, as vacinas foram levadas para o centro de distribuição do Ministério da Saúde em Guarulhos, já na Região Metropolitana.

Mais de 1,2 milhão de doses serão distribuídas de acordo com a população infantil de cada estado. A previsão do Ministério da Saúde é de que até o fim desta sexta-feira (14), todos os estados estejam com a vacina, para que as prefeituras organizem o calendário.

Fonte: G1