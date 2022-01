Em lages a chuva causa queda de árvores e destelhamento

A forte chuva forte que caiu sobre Lages na tarde deste domingo, 16, causou alguns transtornos à moradores de alguns bairros da cidade e precisou que equipes da Defesa Civil atuassem para dar auxílio a população após o registro de ocorrências de quedas de árvores em três pontos, e um destelhamento, apesar dos danos materiais, felizmente ninguém ficou ferido.



Segundo a Defesa Civil, foram registradas duas quedas de árvores, uma na rua Henrique Dias, no bairro Universitário, onde galhos da árvore caíram sobre um carro estacionado e parte de uma residência. Já na rua Moisés Furtado, no Centro, uma árvore caiu sobre o telhado de uma casa.



Na localidade de Santa Terezinha do Salto Caveiras, uma residência teve registro de destelhamento com as rajadas de vento e durante o trajeto para atender a esta ocorrência, as equipes da Defesa Civil se depararam com uma árvore caída sobre a via, sendo esta retirada e liberando o trânsito no local.

Houve ainda diversos atendimentos de pequena monta.



A Defesa Civil continua monitorando a situação em toda a cidade e a comunidade pode solicitar auxílio em caso de urgência pelos telefones 199 ou (49) 9 8406-4037.

Com informações Bombeiros e Lages Diário