Identificada jovem de 19 anos morta em queda de cachoeira em SC; resgate durou 10 horas

A jovem de 19 anos que caiu em uma cachoeira em Joinville na tarde de sábado, 15, foi encontrada sem vida na manhã deste domingo, 16. Ela foi identificada como Letícia Budal, estudante de Engenharia de Produção e Sistemas da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc).

Corpo de Bombeiros/Divulgação

O acidente ocorreu na Estrada Rio da Prata, no local conhecido como Recanto Das Nascentes Divinas, no bairro Pirabeiraba.

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville foi acionado por volta de 16h40 de sábado. Além dos Bombeiros, também trabalharam na ocorrência o Grupo de Resgate em Montanha (GRM) com 17 membros.

Corpo de Bombeiros/Divulgação

As buscas foram iniciadas no sábado, mas precisaram ser interrompidas. O trabalho foi retomado na manhã deste domingo, 16, por volta das 6h40, no local que é de difícil acesso.

De acordo com Marcelo Ludgero Cabral, Diretor Presidente do GRM, a cachoeira tem várias quedas. A altura do ponto por onde a vítima estava até o local da queda tem cerca de 40 metros. O corpo foi encontrado por volta das 10h30, após sobrevoo do helicóptero Águia. Então, as equipes do GRM e CBVJ acessaram o local e fizeram o resgate

Com informações O Município