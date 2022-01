Descuido: Crianças são vacinadas com imunizante para adultos da Pfizer na Paraíba

Crianças foram vacinadas contra covid-19 com o imunizante incorreto para a idade no município de Lucena, região metropolitana de João Pessoa (PB). Em nota, a prefeitura da cidade confirmou o ocorrido e afirmou que está monitorando as crianças.

A aplicação de doses da Pfizer teria acontecido uma semana antes da chegada do imunizante específico para a faixa etária dos 5 a 11 anos no estado. A vacina pediátrica produzida pela farmacêutica americana possui concentração menor e específica para crianças. O frasco das doses infantis também têm coloração diferente, justamente para diferenciar da fórmula adulta.

“A Prefeitura municipal lamenta profundamente a falha executada por uma auxiliar que aplicou indevidamente e sem autorização vacinas de combate à COVID-19 em algumas crianças de um posto de saúde da Zona Rural”, diz o texto.

“Esclarecemos que a decisão foi tomada individualmente pela pessoa que fez a aplicação, sendo uma falha pontual e que não partiu de determinação da administração municipal, de forma que assim que tomamos conhecimento, afastamos a responsável”, acrescenta a prefeitura.

Ainda de acordo com a nota, até o momento, as crianças que receberam as vacinas não apresentam quadro adverso na saúde. Leia a íntegra:

A Prefeitura municipal lamenta profundamente a falha executada por uma auxiliar que aplicou indevidamente e sem autorização vacinas de combate à COVID-19 em algumas crianças de um posto de saúde da Zona Rural.

Esclarecemos que a decisão foi tomada individualmente pela pessoa que fez a aplicação, sendo uma falha pontual e que não partiu de determinação da administração municipal, de forma que assim que tomamos conhecimento, afastamos a responsável.

A Prefeitura esclarece ainda que está pondo a disposição das famílias acompanhamento médico e monitorando as crianças. Já comunicamos a Secretaria Estadual de Saúde para que o Ministério de Saúde também seja informado.

Até o momento, felizmente, as crianças que recebem as vacinas não apresentam quadro adverso na saúde.

A Prefeitura está orientando, novamente, as equipes que fazem a campanha de vacinação contra a COVID e informa a nossa população que a aplicação de vacinas infantis serão feitas, exclusivamente, com as novas vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde, voltadas especificamente para uso pediátrico.

Com informações SBT News