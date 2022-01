Milho é negociado acima de R$ 100 em Santa Catarina

Em algumas praças acompanhadas pelo Cepea, a saca de 60 quilos do milho já vem sendo negociada acima de R$ 100, como é caso de Campos Novos (SC).

No Rio Grande do Sul, estado em que a produção foi bastante prejudicada pela falta de chuva, a saca é comercializada próxima de R$ 100.

De acordo com pesquisadores do Cepea, produtores seguem limitando o volume ofertado em todas as regiões acompanhadas pelo Cepea.

Assim, compradores têm voltado ao spot, na tentativa de recompor os estoques, mas têm tido dificuldade para realizar novas aquisições.

Estimativas sobre a produção brasileira foram divulgadas na semana passada e confirmaram as perdas da safra verão brasileira na temporada 2021/2022.Fonte: Cepea