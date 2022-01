16 de janeiro – Dia dos Beatles; A história por trás da foto mais famosa

Curiosidades: A história por trás da foto “Abbey Road”, famosa capa do álbum dos Beatles



Uma das fotos mais famosas da história, que imortalizou os Beatles, também consagrou o fotógrafo escocês Iain Macmillan. A foto que virou capa do disco “Abbey Road” foi feita no dia 8 de agosto de 1969, no lado de fora dos estúdios Abbey Road, em Londres. Macmillan subiu em uma escada de cerca de 10 metros colocada bem no meio da Abbey Road e teve apenas 15 minutos para fazer o ensaio e, nesse tempo curtíssimo, conseguiu fazer seis fotos do grupo atravessando a faixa de pedestres.



Macmillan disse ao jornal “Daily Record“, que conseguiu fazer as fotos com a ajuda de um policial que segurou o tráfego enquanto ele tentava o melhor ângulo e que os integrantes da banda estivessem perfeitamente alinhados. Macmillan conseguiu que os músicos repetissem seis vezes o movimento de andar e cruzar a faixa de pedestres até que John Lennon se cansasse do ensaio e das tentativas e encerrar a sessão de fotos. “Vamos tirar logo essa foto e sair daqui, deveríamos estar gravando o disco e não posando pra fotos idiotas”, disse o Lennon para o fotógrafo. Embora pareça uma frase um pouco dura com o fotógrafo, ela faz sentido porque a banda parou as gravações no estúdio Abbey Road, às 10 da manhã daquele dia, para posar para as lentes de Macmillan, que também foi um dos últimos profissionais a fotografar a banda antes de eles romperem oficialmente.

A ideia da foto, segundo Macmillan, foi de Paul McCartney. “Dias antes de batermos a foto, ele havia desenhado um esboço de como imaginava a capa do disco. A foto escolhida foi a quinta ou a sexta que tirei. Era a única em que as pernas dos Beatles formavam um ‘V’ perfeito”, revelou o fotógrafo.