RS confirma as duas primeiras mortes para a variante ômicron

A Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul confirmou, na noite de hoje, as duas primeiras mortes por covid-19 com resultados indicativos para a variante ômicron. Os dois pacientes são: um homem de 88 anos, morador de Sapiranga, e uma mulher de 86 anos, moradora de Progresso.

Segundo o governo gaúcho, os dois pacientes tiveram início de sintomas nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, com os óbitos ocorrendo em 2 e 5 de janeiro, respectivamente. Ambos eram vacinados contra a covid-19 e apresentavam comorbidades. Os exames que identificaram a variante foram feitos pelo Laboratório Central do Estado (Lacen/RS).

Fonte: G1