PREFEITURA DE GUAÍBA DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E INSTITUI COMITÊ DE CRISE PARA ATENDER A COMUNIDADE E OS ESTRAGOS DECORRENTES DO FORTE TEMPORAL

Tempestade no município de Guaíba no Rio Grande do Sul, tombou até caminhões e veículo de passeio e deixou um rastro de destruição por onde passou a ventania nesta tarde de segunda-feira (17) trouxe muitos problemas para a cidade. Apesar de ainda não ter sido classificado como tornado pelo Governo do Estado, o impacto na cidade foi muito grande, gerando perdas e danos para a população.

A Prefeitura de Guaíba não foi notificada em tempo hábil pela Defesa Civil do Estado sobre a possibilidade desta ocorrência. Ainda no momento do temporal, a prefeita em exercício Claudinha Jardim instituiu um comitê de crise para atender rapidamente à população de Guaíba que sofreu os impactos desta calamidade, organizar o trânsito e a retirada de árvores caídas e para restabelecer rapidamente o serviço público que também foi impactado pelo temporal.

“Estamos trabalhando incansavelmente para atender toda a nossa comunidade que foi prejudicada pelo temporal. Articulamos rapidamente o comitê de crise e estabelecemos um plano de ação emergencial para reerguer a nossa cidade”, declarou a prefeita em exercício Claudinha Jardim.

O comitê de crise é composto por representantes do Gabinete do Prefeito, Defesa Civil de Guaíba, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Licitações e Contratos, Secretaria de Governo, Procuradoria Geral de Município, Assessoria de Comunicação, Diretoria de Habitação, Diretoria de Governança Participativa e Ação Comunitária.

As equipes da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos e da Secretaria de Mobilidade Urbana e Segurança Comunitária se deslocaram rapidamente para os bairros e comunidades para atenderem os problemas ocasionados. A Prefeitura de Guaíba salienta a grande quantidade de ligações que vem recebendo desde então e que está trabalhando para dar atenção e solucionar o mais rapidamente possível.

A prefeita em exercício está nas ruas, acompanhada do secretário de Assistência Social, Douglas Martello, e o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Ivan Barcellos, para acompanhar de perto os estragos provocados pelo temporal e para atender a comunidade.

Atendimento emergencial à comunidade:

Solicitação de lonas

Alojamento temporário para famílias desabrigadas

Alojamento no albergue municipal para casos específicos

Em caso de alguma necessidade decorrente do temporal, a Prefeitura de Guaíba disponibiliza um número de WhatsApp de plantão. Devem ser enviadas mensagens para o telefone 51 – 99631.9678.

Telefones para casos de emergência:

Corpo de Bombeiros: 193

SAMU: 192

Brigada Militar: 190

Imagens redes sociais