Lageano Gustavo Gugelmin se torna o primeiro brasileiro bicampeão do Rally Dakar nos UVTs

Navegador venceu juntamente com o piloto americano Austin Jones, na última especial realizada na sexta-feira (14), ficando a frente de Gerard Farrés Guell e Diego Ortega Gil.

O piloto lageano Gustavo Gugelmin entrou pra história do esporte a motor brasileiro a se tornar o primeiro brasileiro a conseguir a segunda vitória na categoria UVT do Rally Dakar, simplesmente a mais importante prova fora de estrada do planeta. Ele ao lado de Austin Jones chegaram em primeiro na última especial realizada na sexta-feira (14), entre Bisha e Raid, na Arábia Saudita.



O navegador lageano já havia conquistado o título em 2018, quando teve como parceiro Reinaldo Varela.

Jones e Gugelmin completaram a prova em 47h22m50s, ficando 2m37s à frente de Farrés Guell e Ortega Gil, os segundos colocados. Rokas Baciuska e Oriol Mena ficaram na terceira posição, sendo seguidos por Marek Goczal e Lukasz Laskawiec e Michal Goczal e Szymon Gospodarczyk que completam o pódio dos cinco primeiros.

O piloto lageano já está em Lages onde iniciou um percurso saindo do Lages Garden Shopping, na zona Norte, e seguindo pelas principais vias até chegar junto à Catedral Diocesana e depois será recepcionado pelo prefeito em exercício Juliano Polese (Progressistas) em seu gabinete na Prefeitura.

Com informações Lages Diário