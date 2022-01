SC não vai mais disponibilizar testes gratuitos de Covid-19 para pessoas assintomáticas

Devido ao aumento de casos de Covid-19 em Santa Catarina, na segunda-feira (17), a Dive/SC (Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina) emitiu um ofício recomendando que os municípios não usem mais os testes vindos do Ministério da Saúde em casos assintomáticos.

A mudança de estratégia quer priorizar quem tiver sintomas, casos que exigem hospitalização devido a sintomas respiratórios, profissionais de saúde ou que fazem parte de serviços essenciais e presenciais com sintomas respiratórios.

Os testes em estabelecimentos privados, como farmácias e laboratórios continuam com a testagem normal. Apenas os testes disponibilizados pelo governo entram na nova estratégia.

O cenário epidemiológico da Covid-19 no Estado teve um aumento de 208% no número de casos ativos em circulação em apenas uma semana. Nesse sentido, o ofício deixa claro que a Dive “está reavaliando os critérios de distribuição desta remessa, que levará em consideração o número de casos, assim como as notificações dos testes distribuídos nos sistemas oficiais e o critério populacional”.

Segundo o superintendente da Dive, Eduardo Macário, não há falta de testes, apenas uma proposta temporária para conter a alta demanda e evitar a escassez de insumos para a realização desses exames.

Com informações ND+