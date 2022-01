Temporal causa destruição em Iraí no RS

Temporal causa destruição em Iraí. Chuva, com ventos fortes, derrubou árvores, destelhou casas e deixou cidade sem energia elétrica no fim da tarde desta segunda-feira, 24.

Município de Iraí é atingido por possível tornado. Um ano e sete meses após Iraí ser castigada por um ciclone extratropical, causando enormes danos e prejuízos a centenas de famílias, na tarde desta segunda-feira, 24, após uma intensa onda de calor registada nos últimos dias, o município foi atingido por um possível tornado, causando enorme destruição por onde passou.

A chuva que castigou Iraí, seguida de fortes ventos, foi marcada também pela presença de granizo, o que ocasionou destelhamento de centenas de casas, derrubou várias árvores deixando parte da cidade sem energia elétrica.

A prefeitura, através da Defesa Civil do município, em um levantamento inicial informou que mais de 170 famílias foram atingidas. No momento a Secretaria de Assistência Social está prestando socorro aos atingidos, inicialmente com lonas. A secretaria está trabalhando nesta noite e quem necessitar pode ligar no telefone (55) 9-9669-9286.

Temporal atingiu o CTG Minuano, de Iraí, 3° mais antigo do estado. É a 3ª vez em 3 anos.



Fotos: Fernando Sucolotti

Com informações Câmera Vereadores de Irani / Fernando Sucolotti

Ascom/Câmara