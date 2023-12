Chuva e ventos fortes preocupa produtores de maçã em SC

Maior produtor nacional de maçã, Santa Catarina espera uma safra com frutas de excelente qualidade e sabor. Porém, as condições climáticas adversas ocasionadas também pelo impacto do fenômeno El Niño tem preocupado muito o produtor.

A produtora rural Katia Fenner, de São Joaquim (SC) já observou em sua propriedade queda do fruto por causa da chuva. “Com certeza haverá quebra na maça tipo gala, principalmente nas áreas mais atingidas pelos temporais. Já a Fuji poderá ocorrer uma quebra pontual”.

Em algumas áreas da serra houve registro de granizo nesta temporada de desenvolvimento das maças o que impacta no aparecimento de manchas e na qualidade do fruto, de uma forma geral. Outro ponto observado pela produtora foi a alternância de frio/calor – calor/frio e chuva que pode ocasionar no final do ciclo um teor de açúcar diferente na fruta.

“Uma previsão de chuva com ventos fortes neste momento não seria favorável para o desenvolvimento dos frutos e isso preocupa”, enfatiza Fenner.

passarão a soprar de sul/sudeste com fraca intensidade no interior do estado e com rajadas moderadas ao longo do litoral, incluindo a região de Florianópolis e do Baixo Vale, com rajadas entre 50 e 70 km/h, representando risco moderado para ocorrências associadas a destelhamentos e queda de galhos e árvores.

Temperatura

As temperaturas irão apresentar declínio ao longo do dia, com os menores valores sendo observados no final do dia, com marcas próximas dos 8°C na Serra e entre 11°C a 17°C nas demais regiões.

Com informações: ANGELA RUIZ/ Agroclima- Climatempo