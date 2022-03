Losartana: Anvisa orienta a não interromper uso do medicamento recolhido; tire suas dúvidas

Após o anúncio de que lotes de medicamentos com princípio ativo losartana foram recolhidos pela farmacêutica Sanofi Medley, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) soltou mais um comunicado esclarecendo dúvidas sobre o medicamento e seu recolhimento.

A agência ressalta que a medida é preventiva e foi tomada entre setembro e outubro do ano passado após serem encontradas impurezas do tipo azido em amostras. Ou seja, os lotes já foram recolhidos pelas fabricantes. A comercialização já foi suspensa, então nenhum dos lotes suspeitos estão com as vendas ativas neste momento.

A orientação é que pacientes que utilizem Losartana não interrompam o tratamento sem que haja um pedido médico. “A losartana pertence à classe conhecida como “sartanas”, que são medicamentos seguros e eficazes no controle do tratamento de hipertensão e insuficiência cardíaca, reduzindo significativamente o risco de derrame e infarto. A interrupção do tratamento com a losartana sem a orientação médica correta pode levar a problemas graves, tais como episódios de hipertensão”, disse a Anvisa.

A agência explica também que as impurezas podem ser resultado do próprio processo de fabricação desses medicamentos e foram encontradas durante as inspeções de controle de qualidade. Além disso, não há riscos comprovados e o recolhimento é apenas uma medida preventiva.

“Não existem dados para sugerir que o produto que contém a impureza causou uma mudança na frequência ou natureza dos eventos adversos relacionados a cânceres, anomalias congênitas ou distúrbios de fertilidade. Assim, não há risco imediato em relação ao uso desse medicamento”, disse a nota.

Foram recolhidos os seguintes remédios com Losartana da Sanofi Medley:

Valtrian® HCT (losartana potássica + hidroclorotiazida) 50mg + 12,5mg

Valtrian® 50mg

100mg (losartana potássica) comprimidos

Pacientes que tiverem qualquer medicamento com Losartana em casa devem entrar em contato com o SAC da Medley por meio do telefone 0800-703-0014 (segunda a sexta-feira, das 08h00 às 18h00) para que um representante da empresa faça a coleta.

Com informações G1