Santa Catarina receberá mais de R$ 773 milhões em investimento para o avanço do gás natural

Santa Catarina deverá receber mais de R$ 773 milhões em investimentos para o gás natural entre 2023 e 2027, segundo dados da SCGÁS (Companhia de Gás de Santa Catarina). Até o final do período, mais de 80 municípios catarinenses contarão com a infraestrutura para a implementação de uma emergia mais limpa, eficiente e segura.

A previsão é de que nos próximos cinco anos, 132 novas indústrias passem a utilizar o ativo em seus processos. Mais de 33.239 residências catarinenses receberão o gás natural entre 2023 e 2027, além de 344 novos comércios e 16 postos de abastecimento no Estado. No total, serão cerca de 33.731 novos consumidores de gás natural no Estado.

Para que a tecnologia do gás chegue até estes consumidores serão construídos 583 km de redes de distribuição, somados aos atuais 1.429,8 km de infraestrutura. Cerca de R$ 641 milhões serão destinados apenas para a expansão da rede, um valor recorde na história de Santa Catarina.

Projetos como Serra catarinense e Planalto Norte continuarão sendo executados para interiorizar o gás no Estado. O destaque também será a expansão urbana do combustível, com a construção de mais de 131 km de estrutura em centros urbanos.