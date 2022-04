RÚSSIA EXPORTARÁ 700.000 À MAIS DE FERTILIZANTES

A Rússia aumentará cotas de exportação ao Brasil, que serão elevadas em 231 mil toneladas para fertilizantes nitrogenados e em 466 mil toneladas para fertilizantes complexos. A Rússia planeja aumentar suas cotas de exportação de nitrogênio e fertilizantes complexos, disse o Ministério da Economia em comunicado. As cotas serão elevadas em 231 mil toneladas para fertilizantes nitrogenados e em 466 mil toneladas para fertilizantes complexos, segundo o ministério. As cotas de exportação anteriores, fixadas em novembro do ano passado, eram de 5,9 milhões de toneladas para fertilizantes nitrogenados e de 5,35 milhões de toneladas para fertilizantes complexos contendo nitrogênio.

O novo ministro da Agricultura, Marco Montes, já inicia a gestão reforçando a diplomacia dos fertilizantes com viagens previstas ao Marrocos, Egito e Jordânia a partir de maio. Nesta quarta-feira (30), Montes recebeu representantes do governo iraniano para uma negociação do aumento da cota de importação de ureia para o Brasil, de 1 milhão de toneladas podendo chegar a três milhões de toneladas.

Fonte: Conpre Rural