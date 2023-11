Cão policial Apollo é aposentado após 10 anos de serviço, com a PM em Santa Catarina

A quinta-feira, 23 de novembro, foi de homenagem e despedida para a Polícia Militar de Blumenau.

Isso porque foi o último dia de serviço do cão K9 Apollo. Ele havia chegado ao 10º Batalhão de Polícia Militar com apenas 45 dias de vida, em 2013, e agora se despede do serviço policial.

Apollo foi adestrado pelo 2º Sargento Emerson e encerra a carreira com o condutor Cabo Rodrigues.

O cão participou de inúmeras ocorrências e operações policiais, nas quais, ao longo destes 10 anos, colaborou com a prisão de mais de 234 pessoas, apreensão de mais de 110 quilos de drogas e armas de fogo.

Apollo será acolhido por um dos integrantes do Canil do 10ºBPM, que se prontificou a ficar com a guarda do cão, garantindo todo o bem-estar do K9 após a aposentadoria.