Sebrae, em parceria com a Caixa e BRDE, promove a Semana de Renegociação de Dívidas

Entre os dias 6 e 10 de junho, o Sebrae, em parceria com a Caixa e com o BRDE, promove a Semana de Renegociação de Dívidas. O objetivo do movimento é auxiliar as micro e pequenas empresas que possuem empréstimos com garantia do Fundo de Aval do Sebrae (Fampe) a renegociarem os seus débitos. Além de toda a orientação financeira aos empresários que desejam acessar os serviços de renegociação, o Sebrae promove duas palestras, no dia 7 de junho, para orientar os empresários como devem proceder para renegociar as dívidas com a Caixa e com o BRDE. A primeira será realizada às 10h, e a segunda às 15h. Ambas serão transmitidas ao vivo e gratuitamente pelo canal do Sebrae Nacional no Youtube.

A gestora dos projetos de crédito do Sebrae/SC, Silvia Carvalho, explica que a iniciativa pretende beneficiar os microempreendedores individuais e empresas de micro e pequeno porte que estejam inadimplentes ou não. “O objetivo é que todos os empresários olhem para as suas dívidas e com o apoio dos profissionais do Sebrae/SC possam entender qual a melhor maneira de renegociar as suas dívidas, estejam elas em atraso ou não. Talvez, essa seja uma boa oportunidade para que alguns empresários reduzam as parcelas totais do empréstimo e diminuam os juros, por exemplo. Queremos apoiar os empresários para que tenham boas alternativas de renegociação junto às instituições financeiras”, explica.

Os empresários que precisam de mais informações sobre a Semana de Renegociações de Dívidas podem entrar em contato com o Sebrae/SC pelo 0800 570 0800 ou pelo e-mail silvia@sc.sebrae.com.br.